27-08-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brandweer geeft koeien water na lek in waterleiding

Overschild - De brandweer van Siddeburen moest vanmiddag uitrukken voor een stel koeien in problemen aan de Meerweg in Overschild.

Door een lek in de waterleiding is het water in Overschild afgesloten. Hierdoor hebben ook de koeien geen water met deze hitte. De brandweer heeft de koeien voorzien van water. Het is onbekend tot hoelaat het herstellen van de waterleiding duurt.