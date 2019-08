27-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietser geschept door automobilist

Scharmer - Een fietser is dinsdagmiddag licht gewond geraakt nadat deze werd geschept door een automobilist.

Door onbekende oorzaak kwamen de twee met elkaar in botsing. Dit gebeurde op de Hoofdweg in Scharmer. De fietser is door het ambulance personeel gecontroleerd maar hoefde gelukkig niet mee. De politie zet het ongeval op papier.