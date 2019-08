27-08-2019, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Drie auto's botsen op Energieweg

Foxhol - Drie auto's zijn dinsdagmiddag betrokken geweest bij een ongeval op de Energieweg in Foxhol.

In de bocht kwamen de auto's met elkaar in botsing. De bestuurders kwamen met de schrik vrij, wel is er een persoon gecontroleerd in de ambulance.

De politie heeft het ongeval op papier gezet en viel de betrokkenen met het invullen van de schade formulieren. Twee van de drie auto's werden afgesleept.

