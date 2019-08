27-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

OM gaat in hoger beroep tegen Rob Mulder

Groningen - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de politierechter in Groningen.

De uitspraak was naar aanleiding van de vuurwerkreportage die verslaggever Rob Mulder voor RTV Noord heeft gemaakt. Mulder meldde dit dinsdag op zijn Facebookpagina. Volgens hem heeft het OM geen motivatie opgegeven voor het hoger beroep. “Ik ben verbijsterd en ontdaan”, aldus Mulder, “Het vervelendste is natuurlijk dat dit vervolg van de rechtszaak weer veel geld gaat kosten, een zware last voor een beginnend bedrijf. Ik overweeg daarom een crowdfunding actie, maar dat heeft wat denkwerk nodig.”

Voorwaardelijke straf

Twee weken geleden werd Mulder in dezelfde zaak veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 300 euro, voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Mulder had het vuurwerk in bezit omdat hij bezig was met een televisieuitzending voor RTV Noord, waarin hij het gemak wilde aantonen waarmee illegaal vuurwerk gekocht kan worden.

Ook wilde hij laten zien dat het vuurwerk niet zonder problemen kan worden ingeleverd bij de politie. De werkstraf van 30 uur die tegen hem was geëist werd door de rechter van tafel geveegd, het is niet bekend of dat de reden is waarom het OM verder gaat met een hoger beroep. Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak zal voorkomen.