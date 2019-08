28-08-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandweer doet metingen in woning na vreemde lucht

Groningen - De brandweer van stad werd dinsdagavond om 20:20 uur opgeroepen voor een meting aardgas lekkage aan de Dr. D. Bosstraat in Groningen.

In een woning heeft de brandweer meerdere metingen gedaan. Het is onbekend of er daadwerkelijk iets werd gemeten. Na 15 minuten keerde men terug naar de kazerne.