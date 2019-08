28-08-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

'Middelbrand' bij oefenavond brandweer Siddeburen

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen werd dinsdagavond via de pager opgeroepen voor een oefening bij Cosis Woonvorm ‘De Deel’ aan de Jan Oostindierstraat in Siddeburen.

Het scenario was als volgt:

De brandweer werd voor een automatische brandmelding opgeroepen bij Cosis Woonvorm De Deel aan de Jan Oostindierstraat in Siddeburen. Bij aankomst van het eerste voertuig werd er door de BHV van het woonvorm het pand ontruimd. Al snel werd er duidelijk dat er zich nog vier personen in het pand bevonden en er daadwerkelijk brand was.





Er werd opgeschaald naar het sein; ‘Middel brand’, waardoor er een extra brandweervoertuig ter plaatse kwam. Na een verkenning in het pand werden de vier slachtoffers gered en werd een brandhaard in het pand gevonden op de begaande grond, met doorslag naar de eerste etage. Met een binnen aanval werd de brand bestreden.



De brandweer kon terug kijken op een leerzame oefening.