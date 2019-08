28-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Patrick Wind & Redactie Martin Nuver

Brand in de Westertoren bij de Westerhaven(Video)

Groningen - Woensdagmiddag om 14:10 uur werd er een middel alarm procedure binnenstad opgestart na een brand bijeenkomst gebouw aan de Westerhaven in de stad. Het pand werd ontruimd nadat er rookontwikkeling was..

Ruim vijftig mensen stonden op straat. Ter plaatse bleek in de Westertoren, een kantoorgebouw wat aan de hand te zijn. Op dit moment is er nog niet meer bekend. Update @brwgroningen tweet: Tussen de plafonds is er brand ontstaan in een kabelgoot. De stroom is afgeschakeld, de brand geblust. We gaan een ventilator inzetten om de rook uit het pand te blazen.