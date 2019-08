28-08-2019, Marc Dol & G. Twickler - 112Groningen.nl

Grote brand in loods vol stro in Onstwedde (Video)

Onstwedde - In een loods aan de Barkhoornweg in Onstwedde is woensdagmiddag rond 15:15 uur brand uitgebroken.

Vrijwel meteen na de eerste melding werd er door de meldkamer opgeschaald naar grote brand. De brandweerkorpsen van Vlagtwedde, Nieuwe Pekela, Stadskanaal, en Veendam zijn opgeroepen voor de brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer zou het gaan om een grote schuur die in de brand staan. In de schuur worden onder andere machines en stro opgeslagen. De brandweer is met veel materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij de brand zijn vooralsnog geen gewonden gevallen, ook zijn er geen dieren betrokken bij de brand. In verband met de grote rookontwikkeling die bij de brand vrij kwam werden mensen verzorgt ramen en deuren te sluiten.