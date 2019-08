28-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Pannetje op het vuur bij Vondelflat

Groningen - In een woning van een service flat aan de Vondellaan in de stad is woensdagavond brand in een keuken ontstaan.

Volgens de brandweer bleek het te gaan om een pannetje op het vuur. De woning werd door de brandweer geventileerd. Bij de brand vielen geen gewonden.