28-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooter onderuit in Beijum

Groningen - Een scooterrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Boelemaheerd in Beijum.

Vermoedelijke is de man in de bocht onderuit gegaan met zijn scooter. De man werd door het personeel van de ambu motor behandeld. De man moest voor controle mee naar het ziekenhuis.