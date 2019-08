29-08-2019, Politie.nl

Zes aanhoudingen na Tikkie fraude zaak

Groningen - Met de aanhouding van zes verdachten voor het plegen van misdrijven als fraude, computervredebreuk, oplichting en witwassen denkt de politie in Noord-Nederland een groot aantal misdrijven te hebben opgelost.

ING heeft in de periode januari tot en met juni 2019 vastgesteld dat bij ruim 1000 klanten via ‘Mijn ING’ illegaal toegang was verkregen tot hun bankrekeningen. Klanten hadden zonder dat ze dat door hadden.

Samenwerking

ING en de politie werkten in deze zaak nauw samen op grond van het samenwerkingsverband Electronic Crimes Task Force (ECTF). De recherche startte met behulp van aangeleverde gegevens een onderzoek. Vanzelfsprekend is daarbij de privacy van de klanten van de bank gerespecteerd. Marcel Boven, financieel rechercheur van de politie Noord-Nederland, is zeer te spreken over deze samenwerking. ‘We zien dat de fraude door deze groep verdachten nagenoeg is gestopt. Een mooi resultaat dankzij specialistisch financieel onderzoek.’

Werkwijze

De verdachten stonden onderling wel met elkaar in contact, maar zij opereerden zelfstandig. Een verdachte nam contact op met een slachtoffer, die op Marktplaats goederen te koop had aangeboden. Nadat zij een prijs waren overeengekomen, stuurden de verdachten een link naar de verkoper met een betaalverzoek van 0,01 euro om zogenaamd de bankgegevens te controleren. De slachtoffers die vervolgens op de link klikten, kwamen zonder het te weten op de nagemaakte Tikkie-omgeving terecht. (phishing) De verdachten konden zo met de betaalgegevens van de slachtoffers hun bankrekeningen overnemen en betalingen doen aan derden.

Beeldmateriaal

In het onderzoek naar deze transacties werd al snel duidelijk dat bij diverse winkels in Groningen betalingen waren gedaan. Door de Tikkietruc konden de verdachten met hun mobiel, met de illegaal verkregen rekeningen van de slachtoffers, betalen bij deze bedrijven. De politie vorderde bij de betrokken bedrijven camerabeelden op om zo verdachten in beeld te krijgen. Dit resulteerde uiteindelijk in de opsporing van zes mannen, die herkend werden van de camerabeelden. Wijkagenten en andere politiemedewerkers speelden een grote rol bij het herkennen van de verdachten.

Motief

De verdachten zijn aangehouden en gehoord. Bij het doorzoeken van de woningen van twee Stadjers van 19 en 20 jaar werden een computer, merkkleding, contant geld en een nepvuurwapen in beslag genomen. Het lijkt er op dat de verdachten uit waren op geld, status en dure spullen. De gepleegde misdrijven hadden landelijk impact, omdat de slachtoffers over het hele land verspreid wonen. Alle verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld in afwachting van een verdere beslissing van de officier van justitie.

Preventie

Klik nooit op een link die je via WhatsApp, mail of sms krijgt van iemand die je niet kent! Dat is het belangrijkste advies dat we kunnen geven in deze fraudezaak met de Tikkietruc. Betaling kun je het beste doen via veilige kanalen of contant bij aflevering van de gekochte spullen. De politie waarschuwt geregeld voor allerlei (nieuwe) vormen van fraude en/of cybercrime.

Themapagina cybercrime