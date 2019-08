29-08-2019, Gerrie de Groot 112gr.

Melding gaslek in woning Beerta

Beerta - Aan de Torenstraat in Beerta was donderdagmorgen om 11:00 uur een melding van een gaslekkage binnen. Brandweer Finsterwolde ging ter plaatse. De buurman draaide de hoofdkrant dicht.