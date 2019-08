29-08-2019, Marc Zijlstra 112Groningen.nl

Melding gaslekkage Hoofdstraat in Nieuwolda (Video)

Nieuwolda - In de Hoofdstraat ter hoogte van de slijterij in Nieuwolda werd donderdagmiddag om 13:15 Uur een gaslucht geroken buiten op straat.

De brandweer die ter plaatse kwam deed ter plaatse metingen en zorgde voor een veilige werkplek. Af en toe ruiken ze een gaslucht. Door de weg nat te spuiten kon men zien waar het bubbelde en het lek zat, Enexis kwam oom ter plaatse voor reparatie.