29-08-2019, Redactie

Jerrycans met vloeistof op terrein bij Praxis Winschoten

Winschoten - De politie kreeg donderdag een melding van jerrycans met een onbekende inhoud op het Posttilterrein naast de Praxis in Winschoten.

De brandweer van Winschoten heeft een verkenning gedaan en trof vier vaten aan. Het is nog niet bekend wat de inhoud is van de jerrycans. Het gedeelte was tijdelijk afgesloten.

Zodra dat bekend is leest u dat hier.