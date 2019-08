29-08-2019, Joey Lameris 112gr. & Patrick wind, redactie M.Nuver

Vrouw raakt te water bij Lage der A

Groningen - Donderdagmiddag raakte een vrouw te water in het water bij het Lage der A in de binnenstad.

Ter plaatse gekomen was de vrouw al op de wal geholpen door toegesnelde agenten. De vrouw had een nat pak en werd opgevangen in een ambulance. De oorzaak is onbekend.