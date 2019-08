29-08-2019, ingezonden mededeling

Skimming komt minder vaak voor (maar blijf alert!)

Nederland - Skimmen of skimming. Je moet er niet aan denken dat een vreemde jouw betaalgegevens in handen krijgt. Gelukkig gebeurt het volgens Betaalverenging Nederland steeds minder vaak.

En toch… Op onbewaakte ogenblikken weten criminelen je pasgegevens te kopiëren.

Ten eerste is het al link als dieven je portemonnee proberen te bemachtigen met daarin al je bankpassen. Maar stel je voor dat ze daar ook de pincode van weten te achterhalen?

Ze plunderen je rekening

Skimmen betekent dan ook letterlijk: kopiëren. Hoe ze dat doen? Ze plaatsen een opzetstuk op betaal- en pinautomaten waarmee ze de magneetstrip van je betaalpas kunnen lezen. Soms doet een klein cameraatje boven het toetsenbord het werk. Zo hebben ze allerlei manieren bedacht om je pincode te achterhalen. Die gegevens kunnen ze overbrengen op een andere pas en daarna plunderen ze je rekening.

Als je vermoedt dat er sprake is van skimming is het raadzaam direct 112 te bellen. En je bankpassen te blokkeren. Vaak wordt eventuele schade, ofwel het geld dat van je rekening afgenomen is, vergoed.

Chip beter dan magneetstrip

Sinds 2012 zijn alle Nederlandse betaalpassen vervangen door nieuwe exemplaren met een chip die beter beveiligd is dan de magneetstrip. Betaalautomaten zijn aangepast om de chip bij het pinnen te gebruiken. Bij skimming hebben banken het initiatief genomen om door middel van geoblocking sowieso het gebruik van de betaalpas buiten Europa uit te schakelen. Daarmee is skimming beter onder controle.

Volgens de cijfers van de Betaalvereniging Nederland is de totale schade door fraude in het betalingsverkeer in 2018 licht gedaald, met 2 procent. Vooral als gevolg van minder fraude met betaalpassen.

Blijf opletten als je geld opneemt

Toch is het belangrijk alert te blijven. Betaalpassen zijn nu eenmaal voer voor mensen met kwaad in de zin. En ze vinden altijd wel weer een nieuwe manier om met jouw pas aan geld te komen.

Waar moet je op letten?

-Check of er bij een betaalautomaat een cameraatje hangt

-check of er iets raars is met het toetsenbord (er kan sprake zijn van een neptoetsenbord met een chip die de aanslagen registreert)

-zit er een opzetstuk op de uitgiftegleuf of kaartlezer? Als er dan niets uit de automaat komt, is het mis.

-let op of er iemand dichtbij je staat en over je schouder meekijkt. Laat je ook niet afleiden door derden.

-Houd je pincode geheim.

-Berg je passen goed op in een stevige portemonnee en/of tas. (met rits, slot).

-Ziet de pinautomaat er vreemd uit, sla deze dan over.

-Scherm het toetsenbord af met je hand als je je pincode intikt.

-Meld onterechte afschrijvingen meteen bij je bank.

Houd je portemonnee en tas veilig bij je

Daarnaast blijft het belangrijk goed op je eigendommen te letten. Kies voor een goede portemonnee. En stop deze veilig weg. In een goeie tas die je af kunt sluiten, bijvoorbeeld van Burkely of Cowboysbag. Dat zijn kwaliteitstassen die van stevig en goed materiaal zijn gemaakt waardoor dieven minder kans maken.