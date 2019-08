29-08-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Auto op de kop in sloot (Video)

Blijham - Op de Tweekarspelenweg/ E. Buringhweg in Blijham is donderdagmiddag rond 17:00 uur een eenzijdige aanrijding geweest .

Door een nog onbekende oorzaak kwam een auto op de kop in een sloot terecht. 1 persoon die in de auto reed raakte lichtgewond en werd in een ambulance gecontroleerd en daarna naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling.