29-08-2019, Marc Dol

Grote tak afgeknapt in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Hoveniersweg in Stadskanaal is donderdag aan het einde van de middag een grote tak afgebroken. De tak blokkeerde de weg.

De brandweer van Stadskanaal is ter plaatse gekomen en heeft de tak verwijderd. Vermoedelijk is de tak door de droogte onder zijn eigen gewicht bezweken.