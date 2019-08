29-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

Korte maar felle slaapkamerbrand in Beijum

Groningen - In een woning aan de Emingaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft donderdagavond een korte maar felle brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Zegt Oogtv.nl