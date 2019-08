29-08-2019, Persbericht/ 1. Gared “the Shankdog” Steinke op de V.d. Vegt Kawasaki 2. Fügelparty voor rijders en publiek in Zuidbroek Foto’s: SBRMX-Bert van der Sluis (www.sbrmx.nl)

Flügelparty in Eurohal Zuidbroek

Zuidbroek - Terwijl ons land de ene na de andere hittegolf meemaakt en Nederland zwetend aan het werk is of lekker languit op het stand ligt, zweet de organisatie van de Internationale Dutch Supercross om de 9e editie van dit unieke evenement voor te bereiden.

Bij onze oosterburen wordt de organisatie van de Duitse ADAC supercross wedstrijden gedaan door professionals van deze grote vereniging, zusterclub van onze ANWB, met hulp vanuit de organisaties van de stations waarin gereden wordt. De Dutch Supercross van de Stichting Motorsport Noord Nederland, die voortkomt uit de MC Delfcross de motocrossclub uit Delfzijl, krijgt geen hulp.

Ondanks dat de vrouwen en mannen betrokken bij de organisatie van de Dutch Supercross allemaal vrijwilligers zijn, is de organisatie zeker niet minder professioneel. Pepijn de Haan en Sake Lemstra zijn de drijvende krachten achter dit evenement. Zij zijn eigenlijk een soort Chief Executive Officers, Captains of Industry maar dan van de Dutch Supercross. De Haan en Lemstra sturen 18 werkgroepen aan waarvan de werkgroep-leiders hun eigen team samenstellen en de werkzaamheden coördineren en plannen. De Haan neemt meer het technische deel voor zijn rekening terwijl Lemstra zorgt voor de rijders en de sponsoring. Maar ze zijn niet allen. In hun Raad van Bestuur krijgen zij hulp van nog twee bestuursleden. De Raad van Bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen, een groepje ervaren mensen uit de motorsport die de bestuurders weerhoudt van te drieste plannen. Het organisatiemodel van de Dutch Supercross misstaat bij geen enkel bedrijf en straalt kennis, competentie en professionaliteit uit. Het hoofddoel is duidelijk, een grote groep vrijwilligers die samen tekenen voor een geweldig evenement, de grootste supercross van Nederland. Dat is de Dutch Supercross, dit jaar toe aan de 9e editie op 1,2 en 3 november a.s., in de Eurohal in Zuidbroek achter het bekende Hotel-Restaurant van de familie Van der Valk aan de snelweg A7.

De indoor motocross wedstrijd in de Eurohal in Zuidbroek is intussen ook een vaste waarde op de Europese Supercross kalender. De Dutch Supercross is de opening van het indoorseizoen. Na Zuidbroek vliegen de rijders uit naar Parijs, Stuttgart, Barcelona, Turijn, Geneve om maar wat plaatsnamen te noemen. Zuidbroek als dorp in Groningen verbleekt dan misschien in dit rijtje. Dat doet het deelnemersveld van de Dutch Supercross Zuidbroek zeker niet. De afgelopen jaren heeft Lemstra bewezen over uitstekende contacten te beschikken in de motocross-wereld. Zuidbroek betaalt geen vette startgelden. Dat zijn de toprijders wel gewend. Die beuren tienduizenden euro’s voor een weekendje in Parijs of Geneve. Maar niet in Zuidbroek en toch staan de beste supercrossers uit de wereld aan de start in Zuidbroek. De afgelopen jaren was het deelnemersveld in de klassen SX1 (500cc) en SX2 (250cc) bijzonder sterk en internationaal. Hoe kan dat? Lemstra: “Als oud crosser heb ik goede contacten opgebouwd en onderhouden in de motocross-scene. Het hele jaar door spreek ik teammanagers en rijders.

Die contacten maken dat het ons ieder jaar lukt om de beste rijders naar Zuidbroek te lokken. Daarin worden wij gesteund door de teams. Teams als Castrol Power1 MotoBase Suzuki en Monster Energy ELF Kawasaki Team Pfeil zijn Duitse teams die als voorbereiding op het Duitse indoorseizoen, wat een week na ons start in Stuttgart, graag komen rijden. De rijders staan bij deze teams onder contract. Ook veel regionale partners zoals Mulders Motoren, Pol Motors en V.d. Vegt Kawasaki e.a. steunen ons door speciaal voor de Dutch Supercross teams te formeren. De ervaring leert dat in de weken kort voor de wedstrijd de teams definitief geformeerd worden. Maar inmiddels kan ik al wel één naam noemen. Gared “the Shankdog” Steinke komt terug naar Zuidbroek en zal rijden voor Team V.d. Vegt Kawasaki. Twee jaar terug maakte hij grote indruk, vorig jaar was hij geblesseerd, maar nu is hij terug. Daarnaast zijn er ook rijders - en niet de minste uit Amerika en Frankrijk, landen waar supercross “hot” is – die ons benaderen met de vraag of ze de Dutch Supercross kunnen rijden. Wij zijn er enorm trots op dat ons evenement erkenning vindt bij deze profs. Zegt iets over onze organisatie, die alleen maar kan dankzij die vele vrijwilligers die net als wij gek zijn van de sport. Samen maken wij dit mogelijk”.

Pepijn de Haan vult aan, “Wij werken vanuit de beleving dat wij een mooi en bovenal gezellig evenement willen neerzetten. Daarbij streven wij wel naar kwaliteit en spiegelen ons aan de grote buitenlandse wedstrijden. Ieder jaar gaan wij ergens kijken, begin dit jaar in het Deens Herning waar als jaren een indoor Supercross verreden wordt. Daar kijken wij dan graag in de keuken van anderen, proberen daarvan te leren en nieuwe ideeën op te doen.” En nieuwe ideeën zijn er zeker. De motocross wedstrijden blijven het belangrijkste maar naast de motoren die door de Eurohal zullen vliegen kan ook het publiek los gaan op de Flügelparty. De Haan, “We zetten een grote tent aan de Eurohal waar de ingang komt en waarmee wij veel extra ruimte creëren. Daardoor houden wij in de hal meer ruimte over voor tribunes en kunnen we meer publiek bergen. Die extra ruimte in de tent wordt benut voor het optreden van artiesten. Op de vrijdag- en zaterdagavond houden wij daar een Flügelparty. Dat wordt zeker gezellig en een mooi feest. Vrijdag treden op de Millstreet Band en DJ Willem. Zaterdagavond DJ Willem en de Utlopers”.

Dutch Supercross, een mooie combinatie van topsport, spektakel en gezelligheid. Rond het wedstrijdgebeuren is veel amusement. Zin in een leuke avond uit. Kijk eens op de website van de Dutch Supercross, www.dutchsupercross.nl. Early Birds kunnen tot 1 oktober hun tickets bestellen met korting. Bestellen kan via de website of via Van Plan, www.vanplan.nl.