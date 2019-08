30-08-2019, Marc Zijlstra 112G.

Bouwcontainer in brand bij vuilstort

Farmsum - Bij de vuilstortplaats op Kloosterlaan/Warvenweg in Farmsum stond vrijdagmiddag om 16:20 uur een bouwcontainer in de brand.

Er kwam veel rookontwikkeling vrij bij de brand. De brandweer van Delfzijl heeft de brand geblust. De oorzaak is onbekend.