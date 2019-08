30-08-2019, Rtv Noord & Oogtv.nl (Bron)

Verdachte van moord op Hidde Bergman blijft opnieuw langer vast

Groningen - Het voorarrest van de 26-jarige verdachte van de moord op Hidde Bergman wordt met dertig dagen verlengd. Meldt o.a. Oogtv.nl.

Dat heeft de rechtbank deze week besloten, zo schrijft RTV Noord.

Bergman werd in mei doodgestoken toen hij op het Jaagpad aan het joggen was. De verdachte werd twee maanden geleden aangehouden. Half september is waarschijnlijk de eerste pro-forma zitting over de zaak.

