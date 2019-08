31-08-2019, Martin Nuver 112Gr.

Arjan Robben zwemt mee met de Swim Challenge 2019

Groningen - Arjan Robben zwpm zaterdagmiddag mee met de SwimChallenge 2019. Vanaf de Dorkwerderbrug deed hij mee. Zo`n 7 km zwom hij als ambassadeur.

Alles voor het goede doel. Deelnemers gaan echter niet alleen de sportieve uitdaging aan, maar halen als team ook een flink bedrag op voor het goede doel. Net als bij de vorige wordt geld ingezameld voor het UMCG Kanker Researchfonds.

Dit jaar start de Swim Challenge wederom in Zoutkamp . Onder begeleiding van boten met vrijwilligers, coaches en schippers zwemmen honderden sportievelingen in estafettevorm naar de Oosterhaven in Groningen. De zwemmers vanuit Zoutkamp zwemmen dwars door het prachtige Reitdiep, om te finishen in de grachten van Groningen.

Wil jij, bijvoorbeeld samen met enkele vrienden, clubgenoten of collega’s, de uitdaging aangaan? Kijk op onze website of één van de social media kanalen en wie weet lig jij op 31 augustus nog voor de dageraad in het water in de idyllische haven van het pittoreske Zoutkamp. Rond 18:30 uur is de finish bij de Oosterhaven in de stad.

