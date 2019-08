31-08-2019, Oogtv.nl (Bron) & 112Gr. & info via brandweer voorlichter

Straatverlichting uitgevallen in Stadspark na zware donderslag

Groningen - In het Stadspark is zaterdagavond de straatverlichting uitgevallen na een zware donderslag. In het park wordt dit weekend het Hullabaloo Festival gehouden. Meldt Oogtv.nl i.s.m. 112Groningen.nl