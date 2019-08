31-08-2019, Martin Nuver 112Gr.

Keukenbrand Orchideestraat Groningen

Groningen - In de Orchideestraat in de stad is zaterdagavond brand uitgebroken in een keuken van de woning. Dat zorgde voor flinke rookontwikkeling uit het pand. Veel buurtbewoners namen een kijkje.

De brand zou volgens een agent zijn ontstaan in de afzuigkap. Niemand raakte bij de brand gewond. De woning werd geventileerd.