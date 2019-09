01-09-2019, Mark Heikens 112Groningen

Gewonden(19 & 20) bij ernstige steekpartij Delfzijl (Video)

Delfzijl - In de nacht van zaterdag op zondag is er rond twee uur een steekpartij geweest in de omgeving van de Schoolstraat en de Kerkstraat in het centrum van Delfzijl.

Bij het steekincident raakten twee personen gewond, waarvan één ernstig. De politie is nog op zoek naar de dader van de steekpartij. De forensische opsporing deed ter plaatse nader onderzoek naar eventuele sporen. Tips 09008844 Update: De slachtoffers van het steekincident zijn twee mannen van 19 en 20 jaar uit Delfzijl. Bij een vechtpartij tussen meerdere mensen zijn zij gewond geraakt. Vannacht is een mes aangetroffen en veilig gesteld. Onderzoek moet uitwijzen of deze iets te maken heeft hiermee. Telegraaf

Beelden op o.a. Nos Journaal 12:00 uur