01-09-2019, Redactie

Ongeval letsel Oude Weg in Ter Apel

Ter Apel - Op de Oude Weg in Ter Apel is zaterdagnacht om 04:00 uur een scooterrijder tegen een boom gebotst. Het ging om een eenzijdig ongeval.

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De man is met onbekend letsel naar het UMCG gebracht