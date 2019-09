01-09-2019, Martin Nuver 112Gr.

Auto zonder verzekering: Bestuurder vlucht

Groningen - Bij het Kraaienest in de wijk Lewenborg is zondagmiddag om 18:00 uur een auto uit de bocht gevlogen, daarbij raakte de auto zwaar beschadigd.

De jonge bestuurder stapte uit en rende hard weg. Het is niet bekend of de auto was gestolen. Wel was de auto niet meer verzekerd. De politie zocht kort in de omgeving maar vond niks.

Op het bureau wordt de zaak verder uitgezocht. Poort heeft de auto afgesleept voor onderzoek.