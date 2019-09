02-09-2019, Oogtv.nl (Bron)

Goed doel: Swim Challenge haalt 210.000 euro op

Groningen - De Groningen Swim Challenge was afgelopen zaterdag alweer toe aan de zesde editie. Dit jaar werd er 210.000 euro opgehaald voor UMCG Kanker Research Fonds. Dat zegt Oogtv.nl

Tijdens de tocht vertrokken deelnemers in alle vroegte vanuit Zoutkamp of zelfs Lauwersoog om in teams in estafettevorm naar de stad Groningen te zwemmen onder het motte: ‘Zwem kanker de wereld uit!’ De tocht vanaf Zoutkamp is 35 kilometer, vanaf Lauwersoog zelfs 50 kilometer. In Stad was vervolgens nog de City Swim, waar mensen anderhalve kilometer in de grachten zwommen.

Het voorlopige eindbedrag werd aan het eind van de dag door oud-voetballer Arjen Robben en Boike Teunissen van de organisatie bekend gemaakt. Robben deed zelf ook mee aan de Challenge door een groot deel van de route te zwemmen.