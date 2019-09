02-09-2019, Martin Nuver 112Gr. & Rutger Slagter

Botulisme in vijver: Brandweer redt eend uit vijver

Groningen - Maandagavond om 18:10 uur de melding dier in nood op de Oliemuldersweg in Groningen. Ter plaatse bleek in de vijver Botulisme te zitten.