03-09-2019, Redactie & foto`s 112Gr. & Meternieuws.nl video

Grote brand in Sappemeer (2x Video)

Sappemeer - In een grote loods/ garageboxen aan de Middenstraat in Sappemeer is vannacht om 03:25 uur een grote uitslaande brand uitgebroken.

Over de oorzaak is niet bekend. De brandweer was met man en macht aan het blussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er werd ook een NL-Alert verstuurd. De schade is groot.