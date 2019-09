03-09-2019, Redactie

Grote brand in Sappemeer

Sappemeer - In een grote loods/ garageboxen aan de Middenstraat in Sappemeer is vannacht om 03:25 uur een grote uitslaande brand uitgebroken.

Over de oorzaak is niet bekend. De brandweer is met man en macht aan het blussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.