03-09-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Scooter uitgebrand in Lettelbert

Lettelbert - Op de parallelweg 't Mienscheer langs de A7 is dinsdagmiddag even na vijf uur een elektrische scooter in brand gevlogen.

De scooterbestuurder was onderweg van Leek richting Groningen toen uit het niets de scooter in brand vloog. Binnen enkele seconden stond de volledige scooter in lichterlaaie en trokken de rookwolken over de A7. Politie en brandweer zijn opgeroepen om ter plaatse te komen. De politie heeft met een kleine handblusser de meeste vlammen kunnen blussen waarna de brandweer het voertuig afgeblust heeft.



File

De rookwolken en de aanwezigheid van de hulpdiensten op de parallelweg zorgden voor een forse vertraging op de A7 van Groningen naar Friesland en andersom. Even voor zes uur stond er aldus Rijkswaterstaat Verkeersinformatie 4 kilometer stilstaand verkeer.