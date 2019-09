04-09-2019, Marc Dol - 112Groningen.nl

Kortsluiting in koelkast veroorzaakt brand in woning

Musselkanaal - Woensdagmorgen werd de brandweer van Stadskanaal opgepiept voor een woningbrand aan de Brinkstraat in Musselkanaal.

Toen men ter plekke kwam bleek het te gaan om een brand op de bovenverdieping van het pand. De brandweer had de brand snel onder controle en voerde een na controle uit. Mogelijk was de oorzaak van de brand kortsluiting in een koelkast.