04-09-2019, Persbericht VR Groningen

Brandweer geeft advies in IKEA Groningen

Groningen - Brandweer Groningen opent een 3 minute pop-up store in IKEA Groningen. De 3 minuten staan voor de tijd die je gemiddeld hebt om een huis te verlaten als er brand uitbreekt.

Van 9 tot en met 15 september kun je in de pop-up store terecht voor advies over brandgevaarlijke situaties in huis. In de ruimte zijn een slaapkamer, een keuken en een woonkamer nagebouwd waar brand kan ontstaan. Hiermee willen Brandweer Groningen en IKEA de bezoekers informeren over brandrisico’s en eenvoudig te nemen maatregelen om de brandveiligheid in huis te vergroten.



De pop-up store

De pop-up store van Brandweer Groningen komt in de pas verbouwde IKEA winkel aan de Sontweg in Groningen. Bezoekers kunnen er gedurende de openingstijden van IKEA gratis in gesprek met adviseurs van Brandweer Groningen, Drenthe en Fryslân. Stefan Kroes, store manager bij IKEA Groningen: “IKEA onderschrijft volledig de inspanningen van Brandweer en Veiligheidsregio Groningen op dit gebied. Een veilige woonruimte behoort immers geheel bij onze visie op een beter dagelijks leven thuis. Productveiligheid in het algemeen en brandveiligheid in het bijzonder hebben altijd de hoogste prioriteit bij IKEA. Bij IKEA werken we daarom zoveel mogelijk samen met onafhankelijke veiligheidsexperts.”



Samenwerking Brandweer Groningen en IKEA Groningen

IKEA en Brandweer Nederland onderhouden nauw contact met elkaar over wet- en regelgeving en brandpreventie. Hans Foekens, Teamleider Risicobeheersing Veiligheidsregio Groningen: “Door de mooie samenwerking met IKEA Groningen kunnen wij ons als brandweer focussen op het vergroten van het bewustzijn over brandveiligheid, zodat gevaarlijke situaties in huis kunnen worden voorkomen. Want voorkomen is het beste. Mocht er toch iets gebeuren, dan is het natuurlijk belangrijk dat er een snelle signalering van brand is door middel van gekoppelde rookmelders. Daarnaast moet men veilig kunnen vluchten en snel de hulpdiensten kunnen alarmeren waardoor schade kan worden beperkt. Tips en ideeën hierover delen we de komende periode graag met de bezoekers van de pop-up store in IKEA Groningen.”