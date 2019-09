04-09-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Op heterdaad betrapt bij diefstal

Grijpskerk - Dinsdag is er een 34 jarige inwoner uit Groningen op heterdaad aangehouden vanwege diefstal van twee mobiele telefoons in Grijpskerk.

Een aangeefster merkte tijdens haar volleybaltraining dat haar mobiele telefoon was weggenomen uit de kleedkamer van de sporthal. Nadat ze op Find My IPhone keek, zag ze dat haar telefoon op het NS station aanstraalde. Het gehele dames volleybalteam is naar het station gegaan en hebben de verdachte daar tegengehouden en de politie gebeld, die de verdachte daar heeft aangehouden.

De verdachte is verhoord en hij blijft vooralsnog zitten.