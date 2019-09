04-09-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Schade aan vangrail na ongeval, voertuig spoorloos

Scheemda - Door nat wegdek is woensdagmiddag een auto op de A7 nabij Scheemda in de vangrail belandt.

De hulpdiensten werden om 16:10 uur opgeroepen voor het ongeval. De hulpdiensten hebben na een korte zoekactie op de A7 geen ongeval meer aangetroffen. Wél hebben ze een flink beschadigde vangrail gevonden.





Gek genoeg vonden de hulpdiensten nergens meer een voertuig. Mogelijk is de auto, met schade en al, na de botsing doorgereden. Het is nog onbekend of de politie de auto nog heeft aangetroffen op een andere plek.