04-09-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Automobilist licht gewond na botsing in Hoogkerk

Groningen - Een auto is woensdagavond flink beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Johan van Zwedenlaan in Groningen.

De automobilist heeft vermoedelijk de bocht verkeerd ingeschat waarna hij eerst een verkeersbord omver reed, en vervolgens tegen een dijkje tot stilstand kwam. Bij de aanrijding vielen geen gewonden. Berger Poort heeft de auto weggesleept.