04-09-2019, 112Groningen.nl

Vreemde lucht laat brandweer uitrukken

Groningen - Bewoners van een woning aan het Nieuwe Kerkhof in de stad roken woensdagavond een vreemde lucht in hun woning.

Men vertrouwde het niet en belden de brandweer. Deze kwam met een tankautospuit ter plekke alsmede 2 politie auto's.



De brandweerlieden hebben binnen in de woning een verkenning uitgevoerd en ze hebben meerdere metingen verricht. Het is onbekend of er daadwerkelijk iets is gemeten.