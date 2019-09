05-09-2019, Martin Nuver 112Gr. & Jan Beets

Auto de sloot in bij Kardinge

Groningen - Woensdagavond rond 21:20 uur is een auto in een sloot beland op de parkeerplaats van Kardinge.

Onder de Kardingerberg ging de auto over een rand heen zo de plomp in. De exacte reden is niet bekend. De politie noteerde de gegevens. Poort heeft de auto geborgen.