05-09-2019, Martin Nuver

Stuk van gevel AKerkhof valt naar beneden in stad (Video)

Groningen - Woensdagavond rond 23:30 uur is een deel van een gevel naar beneden gevallen op het AKerkhof in de binnenstad. De weg werd meteen groot afgezet. De oorzaak is nog niet bekend.

Wonderwel raakte hierbij niemand gewond. Tientallen studenten waren in de stad en werden net niet geraakt. Boven een kantoorboekhandel kwamen de stenen los van de muur dwars door een afdak heen, ook kwam straatverlichting naar beneden. Tot diep in de nacht was men bezig. Mensen moesten omlopen vanwege het gevaar. Gemeente en politie kwamen ter plaatse voor overleg en laten een expert komen om te bepalen hoeveel gevaar er is en als er nog meer naar beneden kan komen. Onderzoek moet uitwijzen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Update 01:45 uur