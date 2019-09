05-09-2019, Politie Oldambt

Ernstige mishandeling, getuigen gezocht

Scheemda - De politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling afgelopen dinsdagmiddag 3 september omstreeks drie uur op de Rijksweg /N362 bij de afslag naar De Akkers in Scheemda.

Daarbij liepen een man en zijn vrouw verwondingen aan onder andere het gezicht op. Aanleiding tot de mishandeling was naar alle waarschijnlijkheid een verkeersruzie. De beide latere slachtoffers, een echtpaar uit Winschoten, reden vanuit de richting Groningen over de A7 naar Scheemda. Niet ver voor de afslag naar Scheemda moest de mannelijke bestuurder naar zijn verklaring vol op de rem omdat een automobilist op het laatste moment een vrachtwagen ging inhalen.

De betreffende automobilist, de bestuurder van vermoedelijk een grijze Renault Clio, zou daarna op de afslag een aantal keren de Winschoters hebben gehinderd. Op de N362, ter hoogte van de afslag naar De Akkers, zou de onbekende het echtpaar hebben gedwongen te stoppen. Zowel de man als de vrouw werden daarna onder meer in het gezicht gestompt.

Gezien de verkeersdrukte en de locatie - vlakbij het Ommelanderziekenhuis - kan het bijna niet anders dan dat voorbijgangers iets van de mishandeling hebben gezien of van datgene wat er aan vooraf ging. Kunt u de politie helpen in het onderzoek, neemt u dan alstublieft contact op via 0900-8844 (politiebureau Winschoten).