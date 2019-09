05-09-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Melding autobrand A7 Nieuw Beerta

Nieuw Beerta - Op de A7 ter hoogte van Nieuw Beerta werd donderdagmorgen om 07:35 uur een autobrand gemeld. De bestuurder had een brandlucht geroken. Brandweer van Finsterwolde en Bad-Nieuweschans kwamen ter plaatse.

Ter plaatse was er geen rook en vuur te zien. De brandweer controleerde alles. Wat er exact aan de hand was is niet bekend. De auto werd afgesleept door een berger.