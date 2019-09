05-09-2019, 112Groningen

Laatste werkdag wijkagent Raoul de Thomis

Haren - Donderdag was de laatste werkdag van wijkagent Raoul de Thomis. In 1975 begonnen als agent bij de toenmalige Gemeentepolitie Groningen.

Na verschillende functies te hebben bekleed binnen de recherche, verkeersongevallendienst, aanhoudingseenheid, voetbalbegeleiding en de laatste jaren als wijkagent in Groningen Zuid is het vandaag 05-09-19 zo ver. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de laatste werkdag een feit.

Onder grote belangstelling is Raoul onthaald door zijn directe collega’s van zijn team. Kort hiervoor is hij van huis opgehaald met de dienstauto en onder escorte van motoragenten naar het bureau in Haren gebracht. De politieorganisatie neemt afscheid van een markante, humorvolle en hardwerkende politieman en zeer bekend bij heel veel stadjers. Uiteraard wordt Raoul alle geluk, gezondheid en goeds toegewenst door alle collega`s! Ook namens 112Groningen, hij was een vaste bezoeker van de website en dat blijft hij !