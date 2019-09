05-09-2019, Politie Westerkwartier

Licht weer aan. Voorkom inbraak!

Groningen - De donkere maanden breken weer aan! Inbrekers zien dan makkelijk dat je niet thuis bent en kunnen snel hun slag slaan.

Zorg er voor dat u goede binnen en buitenverlichting hebt. Wees alert op verdachte types en voertuigen die u in uw wijk aantreft.

Mocht u het niet vertrouwen dan kan u dat altijd melden via 09008844 of spoed via 112. www.hoeveiligismijnwijk.nl