06-09-2019, Martin Nuver 112Gr.

Caravan van zwerver door brand verwoest

Groningen - Donderdagavond om middernacht moest post Vinkhuizen naar de Suikerlaan in de stad, onder de afrit ringweg van Groningen stond een caravan in de brand. Deze was vermoedelijk van een zwerver.

Bij aankomst was er geen redden meer aan. De brandweer blustte de brand. Gelukkig bleek de bewoner elders te zijn. De oorzaak is niet bekend.