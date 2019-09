06-09-2019, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Isiolatiemateriaal vat vlam bij dakwerkzaamheden

Meerstad - Vrijdagmiddag om 13:30 uur een dakbrand aan de Meeroeverslaan in Meerstad. Ter plaatse aangekomen bleek de brand al uit te zijn.

De brandweer deed een nacontrole en heeft enkele dakpannen losgehaald. Isolatie materiaal had vlam gevat. Een bouwbedrijf was bezig met een uitbouw, tijdens de werkzaamheden op het dak daarvan was een klein brandje ontstaan.