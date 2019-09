06-09-2019, Dvhn.nl bron

Verdachte Jaagpadmoord naar rechtbank

Groningen - De 26-jarige M.M.T. die wordt verdacht van de moord op Hidde Bergman moet op donderdag 19 september voor het eerst voor de rechtbank in Groningen verschijnen. Het gaat om een pro forma-zitting. Dat meldt Dvhn.nl

De 27-jarige Hidde Bergman werd op 14 mei dit jaar door messteken om het leven gebracht op het Jaagpad, nabij het Zernikecomplex in Groningen. Hij was op dat moment aan het hardlopen.

Op 10 juni werd de verdachte aangehouden in een appartementencomplex aan de Soniusgang in Groningen. Kort daarvoor was een compositietekening van de mogelijke dader verspreid.

Meer op Dvhn.nl