07-09-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Verlaten auto gevonden in droge slootwal

Nieuw Beerta - De hulpdiensten werden zaterdagmorgen omstreeks 05:50 uur opgeroepen voor een verkeersongeval op de Hoofdweg in Beerta.

De hulpdiensten troffen op de Hoofdweg enkel een verlaten voertuig aan die in een droge sloot lag. De hulpdiensten hebben nog in de omgeving gezocht naar de bestuurder van de auto. Deze zoekactie leverde niks op. Het is niet bekend als de bestuurder zich later heeft gemeld.

De hulpdiensten keerden weer terug naar de kazerne. De auto is door een berger afgesleept