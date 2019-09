07-09-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Arjan Marchand wint Proostmeerloop in Wagenborgen

Wagenborgen - Op zaterdag 7 september werd de 17e Proostmeerloop van Wagenborgen georganiseerd, een hardloopwedstrijd van 10 km over twee ronden.

Arjan Marchand heeft zaterdag de Proostmeerloop in Wagenborgen gewonnen. Hij liep de wegwedstrijd over tien kilometer in een tijd van 31:25 minuten Bij de vrouwen was Jessica Oosterloo de snelste in 37:35 minuten.





Net zoals voorheen was er dit jaar ook een jeugdloop. Dansgroep “Like This” verzorgde bij de start van de kidsrun de warming-up. De hardlopers konden onderweg genieten van dans en muziek, enkele bands, waaronder “In Bloom” en de “The Blue Silver Jazzband” begeleide de hardlopers tijdens de run.





Deelnemers met kinderen konden tijdens de loop hun kind gratis onderbrengen in het Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang “de Vrijbuiter” in Wagenborgen.







Route

Het parcours van de Proostmeerloop, is een vlotte route met goede prestatie en snelle tijden. De deelnemers liepen op mooie, ruime verharde fietspaden/wegen in een prachtige omgeving rondom het idyllisch gelegen Proostmeer in Wagenborgen.



Dit jaar werd er voor het eerst een Rommelmarkt georganiseerd tijdens de Loop, samen met een Old Timershow.







Uitslagen

De uitslagen van de Proostmeerloop 2019 zijn te zien op; www.uitslagen.nl